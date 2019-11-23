محاكمه_الارهابي_امجد_خالد .. مطلب جنوبي جديد إلى التحالف العربي

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 23 نوفمبر 2019

الخليج 365

أطلق نشطاء جنوبيون على موقع التواصل الإجتماعي، تويتر، هاشتاج، بوسم "محاكمه الارهابي امجد خالد"، وذلك كمطلب شعبي موجه إلى التحالف العربي على خلفية إدراج أسم قائد لواء النقل التابع للشرعية، أمجد خالد، ضمن أسماء اللجنة العسكرية المساعدة للجنة الرئيسية المكلفة بتنفيذ إتفاق الرياض .



وتفاعل عشرات النشطاء والسياسيون الجنوبيون مع الهاشتاج، ونشروا العديد من التغريدات والصور والفيديوهات التي تؤكد تورط أمجد خالد في دعم التنظيمات المتطرفة والعمليات الإرهابية التي كانت تشهدها المحافظات الجنوبية .

وأكد الناشط السياسي الجنوبي، Ahmed alqotaibi أنه لا يمكن ان يكون اتفاق الرياض منصة لعودة الاٍرهاب والارهابيين الى عدن لتنفيذ اجندة الاخوان ومن يدعمهم في الداخل والخارج .. مشدداً على أنه "لا وألف لا لعودة أمجد خالد ومن على شاكلته لانهم جزاء من المشكلة ولا يمكن باي شكل من الأشكال ان يكونو جزاء من الحل" .

فيما أكد الإعلامي الجنوبي، صلاح بن لغبر، أن "اعتراضنا على عودة الإرهابي امجد خالد ليس من باب المناكفات وإلا كان أولى ان نعترض على سند الرهوة وهو متورط في الأحداث اكثر، ومرتزق معروف يقاتل لمن يدفع لكن الفرق ان امجد ينتمي لتنظيم القاعدة وكل مطلع يعرف ذلك وهذا الامر معروف من قبل الحرب حرب 2015" .

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بدوره رئيس تحرير جريدة عدن 24 مختار اليافعي، قال " نعلم تماما ان #اتفاق_الرياض ينص على محاربة الإرهاب فكيف يسمح للارهابي امجد خالد بالعودة إلى عدن" .

وأضاف أن من اقترح اسمه ليكون في اي لجنة كانت يريد إفشال إتفاق الرياض وعلى الأشقاء التنبه لهذا الأمر الشارع في عدن لا يقبل الإرهابيين .

من جانبها ذهبت الإعلامية Laila Rabie Rageh إلى القول أن اختيار القاعدي امجد خالد دليل قطعي على علاقة على محسن الأحمر خاصة وحزب الاصلاح عامة بالتنظيمات الإرهابية ..

وأضافت "عودة هذا المشبوه يثير علامات استفهام حول جدية الطرف "الإخواني" المنضوي بل المتستر بعباءة الشرعية في تنفيذ اتفاق الرياض" .

الدكتورة حنان اليافعي أكدت أن عودة امجد خالد الذي تسبب في قتل الجنوبيين بأي صفة كانت لايخدم أبدا تنفيذ اتفاق الرياض بل سيدفع لهيجان الشارع الجنوبي وتأزيم الوضع .. مشيرة إلى أن امجد خالد في الاساس متهم بأعمال ارهابية والناس تنتظر محاكمته مش يأتي على راس وفد عسكري الى عدن .