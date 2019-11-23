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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر قوات الشرعية تحقق تقدم جديد شرق صنعاء والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 23 نوفمبر 2019
متابعات_الخليج 365
حققت قوات الشرعية، اليوم السبت، تقدماً جديداً في غربي مديرية صرواح بمحافظة مأرب شرق العاصمة صنعاء، وذلك حسبما اعلن المركز الإعلامي للقوات المسلحة اليمنية .
وقال المركز، أن الجيش الوطني تمكن بعد هجوم خاطف من تحرير موقع "المقطع" في جبهة المخدرة وسط فرار جماعي لعناصر الميليشيات الانقلابية.
ونقل المركز عن مصدر عسكري قوله: "إن الهجوم أسفر أيضاً عن مقتل وجرح العديد من عناصر ميليشيات الحوثي الانقلابية في الموقع المذكور، فيما لاذ من تبقى منهم بالفرار تحت ضربات أبطال الجيش".
وأشار إلى أن مدفعية الجيش الوطني شنت قصفاً مركّزاً استهدف مواقع وتجمعات وتحركات لميليشيات الحوثي الانقلابية في مواقع متفرقة بصرواح، وأسفر القصف عن سقوط قتلى وجرحى في صفوف الميليشيات وتدمير عربة "بي ام بي".
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