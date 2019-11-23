فريق هندسي سعودي يصل عدن خلال أيام لإستكمال تأهيل المطار

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 23 نوفمبر 2019

متابعات_الخليج 365

يتوقع أن يصل خلال أيام فريق هندسي سعودي إلى مطار عدن الدولي لإستكمال عملية التأهيل وإجراء المسح وتحديد الأولويات الضرورية لمشاريع التأهيل .



ويأتي وصول الفريق عقب لقاءات عقدها بأعمال مدير عام مطار عدن الدولي عبدالرقيب العمري خلال زيارته الى المملكة العربية السعودية استغرقت اسبوعين بدعوة من قيادة التحالف العربي .

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وكان العمري قد التقى خلال زيارته عدد من قادة التحالف العربي بينهم سفير خادم الحرمين الشريفين لدى اليمن، المشرف على البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن، محمد سعيد آل جابر ، وناقش معه آلية تاهيل مطار عدن الدولي و المشاريع الضرورية التي تحتاجها الملاحة الجوية في مطار عدن الدولي .

وعبر العمري عن وافر سعادته بتلك الزيارة التي وصفها بالناجحة والمثمرة مشيرا أن الاشقاء في المملكة العربية السعودية أبدوا حرصا شديدا و اهتماما بالغا على انجاح العمل في مطار عدن الدولي وكذا اعادة تنمية و تاهيل المنشآت الخدمية ضمن البرنامج السعودي لتنمية اليمن و اعادة إعمارها .

وعاد العمري اليوم إلى عدن حيث كان في إستقباله العشرات من موظفي المطار والمسؤولين .