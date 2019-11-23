الحوثي : المنظمات الدولية تتلاعب بأموال المانحين

جدة - بواسطة احمد عبدالرحمن - الخليج 365 – صنعاء

أكد عضو المجلس السياسي الأعلى محمد علي الحوثي، اليوم السبت، أن المنظمات الدولية تتلاعب بأموال المانحين ولا تخصصها لما يخدم المواطنين.

وقال عضو المجلس السياسي في تغريدة له على “تويتر”: “هناك تلاعب كبير للمنظمات بأموال المانحين وعدم القبول بتخصيصها لما يخدم المواطن”.

وأضاف “وكمثال لذلك – مشروع بسكويت تغذية للأطفال تم تحديد أجور نقله داخليا ١٢ مليون دولار، بالإضافة لمشروع آخر قُدم لشراء عكاز بمنحة قدرها ١٢ مليون يورو قيمة العكاز مائة ألف دولار، والباقي قدمتها المنظمة الدولية نفقات لها.

وأكد أن “القائمة مليئة بمشاريع الاستنزاف للمال، وتوجد أدلة توضح ذلك، داعيا الأمم المتحدة لتشكيل لجنة للاطلاع.