برعاية سعودية.. تأسيس معسكرات تدريبية للقاعدة وداعش جنوب اليمن

جدة - بواسطة احمد عبدالرحمن - الخليج 365 – ابين

كشفت مصادر مطلعة عن وصول عشرات المقاتلين الأجانب الى محافظتي أبين وشبوة جنوب اليمن، خلال الايام الماضية.

وأشارت المصادر أن عدد من مديريات أبين وشبوة استقبلت ، ما يزيد عن 75 من المقاتلين الأجانب الذين ينتمون الى ما يسمى تنظيم القاعدة وداعش.

يأتي هذا في ظل الجهود التي تبذلها السعودية لإعادة تموضع التنظيمات الإرهابية في أبين وشبوة، بغية استخدامها ضد معارضيها في المناطق المحتلة، وفقاً لما ذهبت اليه المصادر التي أكدت أيضاً تأسيس العديد من معسكرات التدريب في مديرية جعار بمحافظة أبين ومديرية عزان بشبوة.

وقالت المصادر أن المعلومات التي حصلت عليها من أبين تؤكد وجود معسكر تدريبي للقاعدة في مديرية جعار يضم مجموعة من العناصر اليمنية والأجنبية ويستخدم للتدريب وإيواء العناصر الإرهابية تمهيدا لإرسالها لتنفيذ عمليات قادمة .

وأشارت المعلومات إلى أن قيادات إصلاحية في محافظة مأرب، تكفلت في وقت سابق بتوفير الغذاء لعناصر القاعدة الملتحقين بالمعسكر التدريبي المتواجد في منطقة نائية بعيدة عن السكان بمديرية جعار، لافتة الى أن المعسكر يضم عناصر سعودية وصومالية بالإضافة إلى عناصر من حزب الاصلاح التي شاركت في احداث اغسطس الماضي بعدن.