دبلوماسي يمني ينتقد السلطة المحلية في تعز والحديدة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 23 نوفمبر 2019

متابعات_الخليج 365

وجه دبلوماسي يمني سابق، إنتقادات لاذعة إلى قيادتي السلطة المحلية في محافظتي تعز والحديدة، على خلفية تفشي وباء حمى الضنك .



وقال وكيل وزارة الخارجية السابق، مصطفى أحمد نعمان، في تغريدات له بتويتر، "المطالبة الملحة بسرعة التدخل لوقف انتشار حمى الضنك في الحديدة وتعز خصوصا، تحتاج بداية الى رفع الحصار عنهما دون فذلكة ووقاحة وقبل البحث في معاقبة المتسبب!" .

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وأضاف "الحديدة وتعز محاصرتان من سلطتين فاقدتين لادني المعايير الاخلاقية والإنسانية تجاه مواطنين وقعوا اسرى لهما! بينما لهما اربع محافظين لا يعيشون فيها وهاربون مع اسرهم!"

وأكد أن اي حديث غير هذا ليس الا مضيعة وقت وتنصل عن المسؤولية وتحميلها للضحايا .

وفتك وباء حمى الضنك بالعشرات من أبناء محافظتي الحديدة وتعز اللتان تعيشان ظروفاً صعبة بسبب سيطرة ميليشيا الحوثي على الحديدة وحزب الإصلاح على تعز .