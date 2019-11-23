اليمن تشارك في أعمال الإجتماع التاسع لمجلس المرأة العربية بالقاهرة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 23 نوفمبر 2019

متابعات_الخليج 365

شاركت وزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل عضو المجلس الأعلى للمرأة الدكتورة ابتهال الكمال، اليوم، في أعمال الاجتماع التاسع للمجلس الأعلى لمنظمة المرأة العربية المنعقد في العاصمة المصرية القاهرة.



ويناقش الاجتماع تقرير الإدارة العامة للمنظمة عن أعمالها خلال الفترة من يناير 2018م حتى نوفمبر 2019م، والتوجهات الاستراتيجية لعمل المنظمة خلال الفترة من 2020 وحتى 2025 بالاتساق مع التوجهات الدولية الخاصة بواجبات وحقوق المرأة وتوافقها مع أجندة منظمة الأمم المتحدة للتنمية المستدامة 2030م، وكذا دور المرأة وإسهاماتها في دعم العمل العربي والاطلاع على قرارات المجلس التنفيذي للمنظمة، واستعراض الوضع المالي لمنظمة المرأة العربية عن العام الجاري 2019م ومراجعة الحساب الختامي للمنظمة الى جانب اعتماد الهيكل التنظيمي والمؤسسي للمنظمة.

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وبحسب وكالة سبأ الحكومية، تطرقت الوزيرة الكمال في كلمتها التي قدمتها في الاجتماع، إلى الجهود التي بذلت في المرحلة الماضية وما حققته المرأة اليمنية من نجاحات في مختلف المجالات في ضوء ما أقرته مخرجات مؤتمر الحوار الوطني الشامل ومنح المرأة ٣٠ بالمائة من نسبه التمثيل في كل المستويات..لافتة الى ان التراجع الحاصل في هذا المستوى كان بسبب انقلاب المليشيات الحوثية على السلطة الشرعية في العام 2014م.

واكدت الكمال دعم القيادة السياسة ممثلة بفخامة الرئيس عبدربه منصور هادي رئيس الجمهورية للمرأة..مشيرة الى إشراك المرأة في الحوار السياسي ودعم المجتمع المدني في التدريب والتفاوض والحوار وحفظ السلام وتدريب النساء والفتيات على هذه المجالات..لافتة الى ان اليمن تضع خطة وطنية لتفعيل قرار مجلس الأمن رقم 1325.

كما اعتمدت عضوات المجلس الاعلى للمرأة موضوع المؤتمر العام الثامن للمنظمة الذي سينعقد برئاسة الجمهورية اللبنانية في العام 2020.