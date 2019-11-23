مسؤولون بتعز يصلون عدن لاستكمال بعض الإجراءات التنفيذية الخاصة بالمحافظة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 23 نوفمبر 2019

تعز - الخليج 365

كلف محافظ محافظة تعز الاستاذ نبيل شمسان ، قائد محور تعز ، وعددا من وكلاء المحافظة للنزول الى العاصمة المؤقتة عدن، وذلك لمتابعة استكمال الإجراءات التنفيذية للتوجيهات التي حصل عليها محافظ المحافظة من قبل فخامة رئيس الجمهورية، ومن معالي نائب رئيس الجمهورية ، ومن دولة رئيس الوزراء ، لمعالجة القضايا الملحة في المحافظة.



ووفق مكتب الإعلام التابع لمحافظة تعز، قام المحافظ نبيل شمسان بتكليف قائد محور تعز اللواء الركن خالد فاضل ، ووكيل المحافظة لشئون الدفاع والأمن اللواء الركن عبدالكريم الصبري ، ووكيل المحافظة الأخ عارف جامل ، ووكيل المحافظة المساعد المهندس مهيب الحكيمي ، للنزول الى العاصمة عدن ، لمتابعة وانجاز الموضوعات التالية :

١ - صرف مرتبات المنظمين الى الجيش الوطني .

٢ - صرف مرتبات المجندين الجدد في معسكر الشقب .

٣ - ربط وصرف معاشات الشهداء .

٤ - صرف المبالغ الخاصة بالجرحى والتي سبق التوجيه بشأنها، وكذا الجلوس مع الجهات المختصة لوضع معالجة متكاملة لموضوع الجرحى .

٥ - صرف المبالغ المخصصة لدعم الجيش الوطني ، وكذا صرف مخصصات الغذاء والوقود للجيش .

٦- متابعة الدعم المخصص لصندوق النظافة والتحسين .

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٧ - متابعة صرف المبلغ المخصص للجنة الإصحاح البيئي ، وفقاً لقرار مجلس الوزراء .

٨ - عرض التقرير الخاص بأوضاع صندوق النظافة على اللجنة الوزارية، والتوصل معها إلى مجالات الدعم والإصلاحات اللازمة لتحسين أداء الصندوق ، وكذا الجلوس مع اللجنة الوزارية للاتفاق على الإجراءات التنفيذية المتعلقة بحمى الضنك والنظافة ، والتي تم الاتفاق عليها في الاجتماع الأول للجنة.

٩ - صرف مرتبات الموظفين المتعاقدين في صندوق النظافة.

١٠ - صرف مرتبات الموظفين في الوحدات المركزية التي لم يتم صرف مرتباتها ، واستمرار صرفها بانتظام .

١١ - متابعة صرف قيمة عقود المشاريع المنفذة التي تم التعاقد عليها .

١٢ - صرف الوقود الخاص بمحطة المخاء الكهربائية أسوةً ببقية المحطات .

١٣ - الجلوس مع وزير الكهرباء للاتفاق حول الإجراءات التنفيذية لتزويد تعز بالكهرباء .

١٤ - متابعة الإجراءات التنفيذية لإصلاح طريق تعز التربة .

كما سيقوم فريق الوكلاء المكلفين من قبل محافظ تعز ، بالتواصل والجلوس مع الجهات المختصة لإنجاز تلك المهام، بالإضافة إلى الحصول على دعم إضافي لموازنة المحافظة.