الحديدة.. "الهلال الإماراتي" تدشن حملة النظافة الشاملة في الخوخة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 23 نوفمبر 2019

الحديدة - الخليج 365

دشنت هيئة الهلال الأحمر الإماراتية، اليوم السبت ، بحضور السلطة المحلية وشخصيات اجتماعية حملة النظافة الشاملة في مدينة الخوخة بمحافظة الحديدة غربي اليمن.



وتستهدف الحملة رفع أكوام القمامة المكدسة في الشوارع الرئيسة والأحياء السكنية داخل المدينة – مركز مديرية الخوخة – تزامنا مع حملة مكافحة الأوبئة ، والتي أطلقتها دولة الإمارات العربية المتحدة مطلع الأسبوع الماضي لإنقاذ حياة آلاف المواطنين المصابين بحمى الضنك.

وتأتي حملة النظافة بمدينة الخوخة الساحلية ضمن المبادرات الإنسانية لدولة الإمارات الهادفة لتطبيع الحياة في المديريات المحررة بالساحل الغربي ، وتلبية لنداء استغاثة من الجهات المختصة والمواطنين.

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وقال ممثلون عن السلطة المحلية ، أثناء التدشين إنهم وجهوا نداء استغاثة لهيئة الهلال الأحمر الإماراتي بعد أن تفاقمت مشكلة تكدس القمامة في الشوارع والأحياء السكنية وتسببت في انتشار الأوبئة داخل المدينة.

وأضافوا أن هيئة الهلال سارعت مشكورة ككل مرة بتلبية النداء وأطلقت حملة النظافة.

ونقلوا عن السلطة المحلية والشخصيات الاجتماعية جزيل الشكر والتقدير لدولة الإمارات العربية، مؤكدين أن دعمها السخي والمتواصل لمختلف القطاعات حقق نجاحات ملموسة في تطبيع الحياة بالمديرية وكافة مديريات الساحل الغربي.

وفي السياق عبر مواطنون عن سعادتهم، مؤكدين أهمية هذه الحملة وأنها جاءت في وقتها المناسب.