إختتام فعاليات الأسبوع العالمي لريادة الأعمال بعدن

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 23 نوفمبر 2019

متابعات_الخليج 365

اختتم نادي الاعمال اليمني اليوم بعدن فعاليات الأسبوع العالمي للريادة الذي أقيم تحت شعار (ريادة الاعمال.. منطلق التنمية الاقتصادية) بمشاركة عدد من رواد الاعمال.



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وفي حفل الاختتام، أكد وكيل وزارة الصناعة والتجارة علي عاطف، أهمية هذه الفعالية، التي تهدف الى تسليط الضوء على رواد الاعمال الشباب المعول عليهم مواصلة الاعمال الاقتصادية في البلاد والذين يحتاجون الى دعم متواصل للابداع في عالم المال والاعمال.. لافتاً إلى ان الوزارة تشجع مثل هذه الفعاليات التي تساهم في صقل مواهب الشباب وصناعة مشاريعهم الخاصة وتحويلها من النماذج الى الواقع العملي .

بدورهما أوضح المستشارين في ريادة الاعمال الدكتور عزيز المعافا، ومؤسسات التمويل محمد البان ،بان الفعالية تستهدف رواد الأعمال الشباب وأصحاب الشركات الناشئة الذين يسعون لتأسيس مشاريع وأعمال وشركات ناشئة صغيرة ضمن اهداف نادي الاعمال اليمني الذي يسعى الى الارتقاء بالكفاءات المهنية وتطوير اداء مؤسساتهم وبيئة الاعمال وتنمية المجتمع ..مشيرين الى ان ريادة الاعمال يساهم في خلق بيئة اقتصادية مناسبة من خلال دعم المشاريع المتوسطة والصغيرة التي تعتبر اولى المشاريع الداعمة للاقتصاد الوطني بالبلاد .

تخلل الحفل الذي حضره المنسق العام للجنة العليا للاغاثة مستشار وزارة الادارة المحلية لشؤون الاغاثة جمال بلفقيه، ورئيس نادي الاعمال علي الحبيشي، تكريم الفائزين من أصحاب افكار المشاريع والجهات الداعمة، وعرض فيلم وثائقي حول انشطة النادي خلال الاسبوع العالمي لريادة الاعمال .