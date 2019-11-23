شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر وكيل وزارة الزراعة والري يكشف حقيقة سرقة إعتماد مشروع وادي حسان بأبين والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 23 نوفمبر 2019

متابعات_الخليج 365

كشف وكيل وزارة الزراعة والري لقطاع الري واستصلاح الاراضي القائم بأعمال مدير عام مشروع سد حسان المهندس أحمد محمد الزامكي حقيقة الإتهامات الموجهة لبعض مسئولي الوزارة بسرقة 90 مليون دولار معتمدة لمشروع وادي حسان في محافظة أبين .



وأوضح الزامكي في البيان الذي اصدره لوسائل الاعلام، حصل (الخليج 365) على نسخة منه، ان المشروع تم التعاقد فيه عام 2009 وحتى يومنا هذا يتم تجديد جميع الضمانات بالتنسيق مع البنوك الضامنة والتي تلقت خطابات من صنعاء بعدم التعامل معنا ، وحاليا كل العمل الذي يتم هو عبارة مخاطبات إلى وزارة التخطيط و وزارة المالية في عدن لغرض المساعدة عن طريق البنك المركزي للضغط على البنوك الضامنة كونها خارج سيطرة الشرعية للحفاظ على الضمانات من الانتهاء عن طريق تجميدها ، حيث تلقينا خطاب الشركة الهندية الاستشارية بأنه بعد مرور (10) سنوات على الضمانة تصبح ملغيه ولو كان ذلك صحيح معناه ان الشركات ستحصل على مبالغ الضمانات ولن يكون لنا سلطة او فائدة من الضمانات المحفوظة لدينا .

وأورد الزامكي بعض الحقائق حول وضع المشروع منذ التعاقد في العام 2009م وحتى يومنا هذا، أوردها كالتالي :

- تم التعاقد مع شركة هنان الصينية للماء والكهرباء لتنفيذ المشروع بعقدين واحد قيمته (59)مليون دولار السد الرئيسي شمال الدرجاج، العقد الثاني قيمته (39) مليون دولار لتنفيذ أربعة مكونات سدود تحويلية.

- تمويل المشروع نسبة 80% من صندوق أبوظبي و 20% محلي.

- تم التعاقد مع شركة هندية للإشراف على تنفيذ المشروع بعقد (3) مليون دولار من صندوق أبوظبي 100%.

- منذ العام 2011م لم يتم تنفيذ أية أعمال إنشائية سواء حفريات وصبيات عشوائية تم تنفيذها بواسطة عقود من الباطن مع مقاولين صغار محليين.

- ومنذ العام 2011م حتى تكليفي للقيام بإدارة المشروع في تاريخ 2014/9/25م تم تنفيذ أعمال بمبلغ لا يتجاوز (3) مليون دولار فقط، وتم صرف دفعة مقدمة للشركة الصينية بمبلغ حوالي (17)مليون دولار مقابل ضمانات بنكية ولدى الشركة الصينية ضمانة لكل عقد بمبلغ اجمالي حوالي (10)مليون دولار ولدى الاستشاري ضمانة دفعة مقدمة بمبلغ حوالي (600)الف دولار.

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- ضمانات المشروع :

كانت عندي وفي عهدتي استلمتها من الدكتور يوسف فارع في شهر ديسمبر 2014م. ويتم تجديدها سنوياً حيث والبنك الضامن هو للشركة الصينية (بنك يونايتد ليمتد) مقره الرئيسي في صنعاء وتم إغلاق فرعه في عدن مول أثناء أحداث 2015م. وضمان الشركة الهندية لدى البنك الأهلي فرع صنعاء.

يتم تجديد الضمانات سنويا حتى نهاية العام 2015م عندما سافرت إلى صنعاء لغرض متابعة تجديد إحدى الضمانات بمبلغ (3,9)مليون دولار وتم ابلاغ الحوثة عني وتم احتجازي في البحث الجنائي ويعلم " عيدروس السليماني" الذي كان يتواصل معي حينها للاطمئنان عني وكانت حجة الحوثة هي ان الضمانة انتهت والشركة الصينية لم ترد على البنك الضامن بالموافقة على تجديد الضمانة ويجب مصادرتها وتم طباعة مذكرة إلى البنك المركزي في صنعاء في حينها وتم الطلب مني توقيع هذه المذكرة وسوف احصل على النسبة القانونية من المصادرة والبالغة 7% من إجمالي قيمة الضمانات المصادرة وبمبلغ حوالي (270)الف دولار من إجمالي قيمة الضمانات البالغة (29)مليون دولار .

ومرفق صورة المذكرة مكتملة التواقيع ما عدا توقيعي، ورفضت في حينها توقيع المصادرة وقمت بالتواصل عن طريقي وعن طريقي السليماني مع الشركة الصينية لضرورة الرد والموافقة على تجديد الضمانة ما لم سيتم مصادرتها وبعد جهد تمت الموافقة في تاريخ 2016/1/7م اي بعد انتهاء الضمانة في تاريخ 2015/12/31م وتلقيت خطاب من بنك يونايتد ليمتد تنص على ان الشركة الصينية وافقت على تجديد الضمانة ولنا الحق في المصادرة او التجديد، وقمت باعداد خطاب رسمي للبنك بالموافقة على التجديد.

وتم تجديد الضمانة وتم بعد ذلك حجزي لدى البحث الجنائي في صنعاء لهذا السبب (ولم أتلقى اي إنصاف او تعويض نظير هذا العمل ولم أطلبه من احد) وتمت هذه الإجراءات بعلم معالي وزير الزراعة في حينه الأستاذ أحمد الميسري وكان الأخ عيدروس السليماني حلقت الوصل بيننا).

تم إطلاق سراحي من قبل الحوثة بعد تسليم الضمانات الأصل إلى مسئول الضمانات في مقر وزارة الزراعة في صنعاء وبمحضر رسمي معمد من قبل أحد مختصي البحث الجنائي في صنعاء.

وحتى يومنا هذا يتم تجديد جميع الضمانات بالتنسيق مع البنوك الضامنة والتي تلقت خطابات من صنعاء بعدم التعامل معنا.

وأضاف أن كل العمل الذي يتم حالياً هو عبارة مخاطبات إلى وزارة التخطيط و وزارة المالية في عدن لغرض المساعدة عن طريق البنك المركزي للضغط على البنوك الضامنة كونها خارج سيطرة الشرعية للحفاظ على الضمانات من الانتهاء عن طريق تجميدها حيث تلقينا خطاب الشركة الهندية الاستشارية بأنه بعد مرور (10) سنوات على الضمانة تصبح ملغيه ولو كان ذلك صحيح معناه ان الشركات ستحصل على مبالغ الضمانات ولن يكون لنا سلطة او فائدة من الضمانات المحفوظة لدينا وسنرفق لكم صور المراسلات مع الجهات ذات العلاقة.

وأكد أن مكتبه مفتوح لمن يرغب في الاطلاع او الحصول على أية وثائق تخص المشروع، مضيفا أنه جاءه احد الاخوة المهتمين بالمشروع من محافظة أبين وطلب مني ملف وقرص (CD) لوضع المشروع لإمكانية رفع تعليق تمويل المشروع من قبل الأخوة في صندوق أبوظبي للتنمية وبكل سرور أعطيته وثائق ونسخ لإمكانية رفع التعليق.

وقال "انا ابن أبين ومشروع سد حسان في ابين ولي شرف ان يتم تنفيذ هذا المشروع ويكون لي بصمة فيه، نعم انا في الرياض وأسعى لمقابلة فخامة الرئيس لاضع بين يديه خطة لتنفيذ هذا المشروع والزملاء في عدن للعمل على الحفاظ وليس التفريط في اي وثيقة من وثائق المشروع. ايدينا ومكاتبنامفتوحة لمن يرغب في المساعدة لانتشالهذا المشروع وغيره من مشاريع محافظة أبين من التعثر" .