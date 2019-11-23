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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر قتلى وجرحى من الحوثيين خلال تحرير موقع في صرواح بمأرب والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 23 نوفمبر 2019
مأرب - الخليج 365
سقط قتلى وجرحى من الحوثيين، اليوم السبت، خلال تحرير موقع غرب مديرية صرواح التابعة إداريا لمحافظة مأرب.
حيث شنت قوات الجيش الوطني هجوماً خاطفاً، على أحد المواقع التي تسيطر عليها مليشيات الحوثي الانقلابية في جبهة المخدرة غربي مديرية صرواح.
وقال مصدر عسكري للمركز الإعلامي للقوات المسلحة "أن أبطال الجيش الوطني تمكنوا من تحرير موقع (المقطع) في جبهة المخدرة وسط فرار جماعي لعناصر المليشيات الانقلابية".
وأضاف "أن الهجوم أسفر عن مقتل وجرح العديد من عناصر مليشيات الحوثي الانقلابية، فيما لاذ من تبقى منهم بالفرار تحت ضربات أبطال الجيش".
وأشار المصدر إلى أن مدفعية الجيش الوطني شنت قصفاً مركّزاً استهدف مواقع وتجمعات وتحركات لمليشيات الحوثي الانقلابية في مواقع متفرقة بصرواح، وأسفر القصف عن سقوط قتلى وجرحى في صفوف المليشيات وتدمير عربة "بي ام بي
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