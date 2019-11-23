القصف الحوثي يتواصل على مواقع المشتركة في الجبلية جنوب الحديدة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 23 نوفمبر 2019

الحديدة - الخليج 365

واصلت مليشيات الحوثي ذراع إيران في اليمن تصعيدها وخروقاتها اليومية للهدنة الأممية بإستهداف مواقع القوات المشتركة في منطقة الجبلية التابعة لمديرية التحيتا جنوب محافظة الحديدة.



وذكرت مصادر عسكرية ميدانية، أن مليشيات الحوثي استهدفت مواقع القوات المشتركة بمختلف انواع الأسلحة المتوسطة في أوقات متفرقة من يومنا هذا السبت.

Advertisements

وأضافت المصادر، أن المليشيات أطلقت النار على المواقع بالأسلحة الرشاشة منها سلاح 12.7 وسلاح 14.5 وبسلاح معدل البيكا بشكل مكثف.

ويأتي هذا التصعيد من قبل مليشيات الحوثي في إطار خروقاتها اليومية للهدنة الأممية التي تنص على وقف إطلاق النار بالحديدة، في الوقت الذي تلتزم الأمم المتحدة الصمت تجاه تلك الإنتهاكات المتواصلة.