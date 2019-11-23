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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر القصف الحوثي يتواصل على مواقع المشتركة في الجبلية جنوب الحديدة والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 23 نوفمبر 2019
الحديدة - الخليج 365
واصلت مليشيات الحوثي ذراع إيران في اليمن تصعيدها وخروقاتها اليومية للهدنة الأممية بإستهداف مواقع القوات المشتركة في منطقة الجبلية التابعة لمديرية التحيتا جنوب محافظة الحديدة.
وذكرت مصادر عسكرية ميدانية، أن مليشيات الحوثي استهدفت مواقع القوات المشتركة بمختلف انواع الأسلحة المتوسطة في أوقات متفرقة من يومنا هذا السبت.
وأضافت المصادر، أن المليشيات أطلقت النار على المواقع بالأسلحة الرشاشة منها سلاح 12.7 وسلاح 14.5 وبسلاح معدل البيكا بشكل مكثف.
ويأتي هذا التصعيد من قبل مليشيات الحوثي في إطار خروقاتها اليومية للهدنة الأممية التي تنص على وقف إطلاق النار بالحديدة، في الوقت الذي تلتزم الأمم المتحدة الصمت تجاه تلك الإنتهاكات المتواصلة.
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