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صنعاء - ياسمين الخيامي - ورد للتو ..الاعلان رسميا عن وفاة معين عبد الملك في هذه المحافظة الجنوبية اثناء قيامه بهذه المهمة

-------------------------------------------------------------------------------------------------- جديد الخليج 365 قد يهمك ايضاً: خبر هز السعودية وصعق الجميع..شاب سعودي يتوجه لخطبة فتاة، لكنه في الطريق الى منزل خطيبته ارتكب جريمة اهتزت لها السموات والارض( تفاصيل مخيفة + صورة ) خبر هز السعودية وصعق الجميع..شاب سعودي يتوجه لخطبة فتاة، لكنه في الطريق الى منزل خطيبته ارتكب جريمة اهتزت لها السموات والارض( تفاصيل مخيفة + صورة ) ورد للتو ..الاعلان رسميا عن وفاة معين عبد الملك في هذه المحافظة الجنوبية اثناء قيامه بهذه المهمة هل تذكرون لاعب الاتحاد السابق صلاح المولد.. شاهدوا كيف ظهر على كرسي متحرك.. ويتحدث عن مرضه ! Advertisements وردنا الان.. الحوثيون يعلنون رسميا عن وضع مطار صنعاء الدولي واستقباله للرحلات الدولية صحيفة إيطالية.. تفجر مفاجأة عن علاقة المغربي بدر هاري بزواج “رونالدو” السري ! لأول مرة.. شاهد المطربة الشعبية “موضي الشمراني” تحيي حفلا غنائيا في مطعم بالبوليفارد بالرياض اسعد خبر لعيدروس الزبيدي..العدو اللدود للمجلس الانتقالي والامارات وزير الداخلية احمد الميسري يباغت الجميع ويترك الجنوب ويغادر الاراضي اليمنية الى هذه الدولة ولي العهد االسعودي يباغت الجميع بهذا الثوب الشتوي ويشعل كل مواقع التواصل الاجتماعي ( شاهد بالصورة ماذا كان يرتدي وتعرف على سعره )�علنت مصادر عسكرية في محافظة الضالع جنوب اليمن عن إستشهاد احد افراد المقاومة ويدعى معين عبدالملك احمد قاسم صالح

واوضحت ان البطل الجنوبي استشهد اثناء مواجهة ضارية مع مليشيا الحوثي في جبهة الجب بمحافظة الضالع .

واكدتالمصادر ان مواجهات شرسة جرت في جبهة الجب سقط من خلالها قتلى وجرحى من مليشيا الحوثي .

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