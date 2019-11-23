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صنعاء - ياسمين الخيامي - هل تذكرون لاعب الاتحاد السابق صلاح المولد.. شاهدوا كيف ظهر على كرسي متحرك.. ويتحدث عن مرضه !

ظهر صلاح المولد لاعب الاتحاد السابق على كرسي متحرك من خلال مقطع فيديو تداول له عبر موقع التواصل الاجتماعي تويتر، وهو يشتكي من مرض القلب.

وظهر على المولد علامات الغضب بسبب عدم تواصل أي من اللاعبين القدامى وإدارة الاتحاد من أجل مساعدته خلال الفترة المقبلة.

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هل تذكرون لاعب الاتحاد السابق صلاح المولد.. شاهدوا كيف ظهر على كرسي متحرك.. ويتحدث عن مرضه !

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وبسؤال شخص وثق تواجد المولد في إحدى المستشفيات عن حاله، ليرد عليه قائلًا : انا من فترة اشتكيت من قلبي ومن 20 يوم وأنا في المستشفى.

وبسؤاله عن هل أحد يتواصل معه من الوسط الرياضي قال المولد : الوسط الرياضي لم يزرني أحد نهائيًا، وأنا متواصل ولكن لا يوجد تواصل.

وواصل الشخص الذي وثق تواجد المولد في إحدى المستشفيات أسئلته، ولكن هذه المرة السؤال كان عن إدارة الاتحاد، وهل تتواصل مع المولد من أجل مساعدته ليرد قائلًا : إدارة الاتحاد تعبانة بكاملها.

وبسؤاله حول إمكانية ألا يكون أحد لديه علم من الأساس عن مرضه وتواجده في المستشفى ليرد قائلًا : لا أعتقد.