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صنعاء - ياسمين الخيامي - صحيفة إيطالية.. تفجر مفاجأة عن علاقة المغربي بدر هاري بزواج “رونالدو” السري !

كشف صحيفة “نوفيلا 2000” الإيطالية، أن بطل الفنون القتالية، المغربي بدر هاري، تولى تنظيم حفل زواج البرتغالي كريستيانو رونالدو وصديقته جورجينا رودريغيز في المغرب الصيف الفائت.

وكشفت الصحيفة الإيطالية أن غيرة والدة النجم البرتغالي هي سبب زواج رونالدو وجورجينا بشكل سري.

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صحيفة إيطالية.. تفجر مفاجأة عن علاقة المغربي بدر هاري بزواج “رونالدو” السري !

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وأوضحت أن رونالدو سافر في الصيف الماضي، إلى ماديرا (مسقط رأس رونالدو) رفقة محاميه، لتعديل وصيته وتحويل بعض ممتلكاته لجورجينا، وأحقية التصرف فيها، علما أن كل ممتلكاته كانت تحت تصرف أمه.

يذكر أن جورجينا البالغة 25 عاما هي والدة طفلة النجم البرتغالي وتدعى آلانا، كما ترعى أطفاله الثلاثة الآخرين، كريستيانو جونيور، والتوأمين إيفا وماتيو.