شكرا لقرائتكم ومتابعتكم واهتمامكم بخبر عن صور مؤلمة .. للأمير المعزول محمد بن نايف والقيود على قدميه.. شاهد كيف أصبح؟ والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبدالله التهامي - كشف الباحث والأكاديمي السعودي المعارض سعيد بن ناصر الغامدي أن سلطات المملكة تراقب أكثر من 30 أميراً من الأسرة الحاكمة "آل سعود" بينهم ولي العهد السابق محمد بن نايف عبر أساور رصد إسرائيلية.

وزعم الغامدي في تغريدة له على حسابه بموقع "تويتر"، اليوم الأربعاء، إن "شخصاً محترماً من أسرة آل سعود لدي معرفة قديمة به، هاتفني من جوال عامل!، يتحدث عن الضيق والرعب، وأن الذين في أقدامهم أساور من آل سعود تجاوزوا الـ 30 ، وعلى رأسهم (محمد) بن نايف ومتعب (بن عبد الله) وبن فهد وبندر بن سلمان".

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وأضاف المعارض السعودي أن "شركة NSO الإسرائيلية تولت رصد اتصالات جميع آل سعود نساء ورجالاً، وإن صح بعض هذا فلربما له دلالات كبيرة".

وقام ولي العهد الشاب باحتجاز عدد من أمراء آل سعود ووزراء وكبار رجال الأعمال المقربين من السلطة في المملكة في فندق "الريتز كارلتون" في العاصمة الرياض نهاية عام 2017، بحجة محاربة الفساد، ثم خرجوا بعد تقارير عن سلبهم معظم أموالهم.

ويرى مراقبون أن تشديد المراقبة التي يقوم بها محمد بن سلمان تجاه آل سعود، بسبب النقمة الكبيرة التي تطاله في أوساط العائلة الحاكمة، وتغييب كبار من كانوا في السلطة قبل قدومه، وإبراز شخصيات أخرى مقربة منه على حسابهم.