شكرا لقرائتكم ومتابعتكم واهتمامكم بخبر عن الاحتلال يكثف من تواجده العسكري في جنين والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبدالله التهامي - 2019/11/23 - الساعة 02:16 مساءاً جديد الخليج 365: Advertisements

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