الدوائر الأمريكية الاستخباراتية مغتاظه من السعودية بسبب اليمن



جدة - بواسطة احمد عبدالرحمن - اعربت وزارة الدفاع الأمريكية عن خيبة أملها، من استمرار الفشل السعودي في حرب اليمن، مشيرة الى ان السعودية تسببت في الحاق خسائر أساسية في استراتيجية الولايات المتحدة بالمنطقة.

وبحسب مصادر أمريكية فإن الدوائر الأمريكية الاستخباراتية في البنتاغون بدأت تتهم السعودية بالمبالغة في قدراتها العسكرية والفنية والتقنية على حسم الحرب في اليمن لصالحها، رغم التجهيزات المتطورة التي بين يدي جيشها، وذلك ضمن سياقات إخفاق «عاصفة الحزم» التي يتفسخ تحالفها.

ونقلت صحيفة «رأي اليوم» اللندنية عن تلك المصادر التي وصفتها بالمطلعة جدا، فإن هذا المشهد يدفع باتجاه البحث عن مخرج استراتيجي للسعودية وحليفتها أمريكا، لاسيما وأن الحسم العسكري في اليمن قد وصل إلى مستويات معقدة جدا.

وأضافت المصادر أن هذا الدفع يأتي في ظل المخاطر الاستراتيجية الكبيرة الناتجة عن وجود آلاف من قطع الطائرات بدون طيار المصنعة بدائيا وبتكنولوجيا وكلفة أقل في المنطقة، والتي قد تطيح بالنظام السعودي الحالي.