"البحسني" : جهود المؤسسة العسكرية ونجاحها هو نجاح للتنمية والبناء والتقدم في حضرموت

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 23 نوفمبر 2019

متابعات_الخليج 365

قال محافظ محافظة حضرموت، قائد المنطقة العسكرية الثانية، اللواء ركن فرج سالمين البحسني، خلال كلمته بالقاء الموسع لقيادة المنطقة العسكرية الثانية، صباح اليوم، بمدينة المكلا؛ قال أن جهود المؤسسة العسكرية ونجاحها هو نجاح للتنمية والبناء والتقدم في حضرموت، حيث أن الأمن أساس كل مقومات النجاح، وما قدمته المؤسستين العسكرية والأمنية بساحل حضرموت برهن ذلك للجميع.



كما شكر اللواء ركن "البحسني" خلال اللقاء الذي ضم ضباط وأفراد المنطقة العسكرية الثانية؛ الجهود الكبيرة التي بذلها منتسبي المؤسسة العسكرية بساحل حضرموت من ضباط وأفراد، مطالباً إياهم باستمرار عملية البناء العسكري القويم، مثمناً ما استطاعوا تحقيقه من الصفر، واصفاً إياه بالإنجاز الكبير.

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وحث المحافظ الضباط على ضرورة الاستماع إلى جنودهم وتلمس همومهم، قائلاً إن القيادة تدرك حجم المسؤولية الكبرى التي أوكلت إليكم لحماية حضرموت وامنها واستقررها.

وخلال الاجتماع استعرض كذلك أهم الأحداث على الساحه السياسية المحلية، والدور الكبير المناط بالمؤسستين العسكرية والأمنية بساحل حضرموت

حضر الاجتماع رئيس أركان حرب المنطقة العسكرية الثانية العميد ركن عويضان سالم عويضان، ورئيس عمليات المنطقة العميد ركن عمر بادبيس، وعدد من قادة الالواية .