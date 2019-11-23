المليشيا تستهدف مواقع القوات المشتركة في منطقة الجبلية جنوب الحديدة

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 23 نوفمبر 2019 الحديدة - الخليج 365 واصلت مليشيات الحوثي الموالية لإيران خروقاتها اليومية لوقف إطلاق النار، واستهدفت مواقع القوات المشتركة في منطقة الجبلية التابعة لمديرية التحيتا جنوب الحديدة بالأسلحة المتوسطة والرشاشة.

Advertisements وذكر مصدر عسكري في الجبلية، أن المليشيات استهدفت مواقع القوات شرق المنطقة بالأسلحة المتوسطة بشكل مكثف. وأضاف المصدر أن عناصر المليشيات فتحت نيران أسلحتها الرشاشة والمتوسطة صوب المواقع من عيار 14.5 وعيار 12.7 بشكل مكثف. وأشار المصدر أن المليشيات اطقلت نيران أسلحتها على مواقع أخرى للقوات جنوب المنطقة من سلاح معدل البيكا وبسلاح الدوشكا في إطار سلسلة خروقاتها اليومية لوقف إطلاق النار.

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