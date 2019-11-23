قصف عشوائي حوثي على منازل المواطنين في منطقة المسنا شرق الحديدة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 23 نوفمبر 2019

الحديدة - الخليج 365

تعرضت منازل المواطنين في منطقة المسنا التابعة لمديرية الحوك شرق مدينة الحديدة لقصف واستهداف عشوائي من قبل مليشيات الحوثي الإجرامية الذارع الايراني في اليمن.



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وقالت مصادر محلية إن المليشيات قصفت المنطقة بالقذائف المدفعية بشكل عنيف ، حيث سقطت عشرات القذائف على مناطق متفرقة من أحد الأحياء السكنية المكتضة بالسكان.

وأضافت المصادر، أن المليشيات فتحت نيران أسلحتها الثقيلة صوب المنازل بشكل مباشر ، وأدى إلى تدمير منزل أحد المواطنين وتضرر المباني المجاورة له بشكل كبير.

يذكر أن مليشيات الحوثي مستمرة بجرائمها وانتهاكاتها بحق المدنيين الأبرياء بالإستهداف والقصف الهمجي على منازلهم في مختلف مناطق محافظة الحديدة في ظل سريان الهدنة الأممية.