قيادة الساحل تسلم مركز الأطراف بعدن أجهزة مقدمة من الإمارات

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 23 نوفمبر 2019

عدن - الخليج 365

سلمت قيادة جبهة الساحل الغربي اليوم مركز الأطراف الصناعية والعلاج الطبيعي بالعاصمة عدن ، عدداً من الأجهزة الحديثة الخاصة بالعلاج الطبيعي والمقدمة من دولة الإمارات العربية المتحدة.



وقال مدير إدارة العلاقات العامة لجبهة الساحل الغربي ” طارق الحميقاني ” أن الأجهزة جاءت بمتابعة حثيثة من قيادة ألوية جبهة الساحل الغربي ممثلة بالشيخ علي سالم الحسني وبدعم من دولة الإمارات العربية المتحدة، وذلك بهدف تقديم العلاج الطبيعي لجرحى الساحل الغربي والمواطنين الذين يستقبلهم مركز الأطراف الصناعية في العاصمة عدن.

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وأشار مدير مركز الأطراف الصناعية والعلاج الطبيعي بالعاصمة عدن ” عبدالله القيسي ” أن الأجهزة التي تم تسلمها اليوم أجهزة حديثة .. كهربائية وأخرى خشبية .. متعلقة بالعلاج وأهمها أجهزة تحفيزية للأعصاب سوف تسهم بشكل جيد للتخفيف من الضغط الذي يواجهه المركز والكادر العامل فيه نتيجة لتزايد عدد المحتاجين للعلاج من جرحى الحرب وضحايا الالغام الذين يزيد عددهم بشكل كبير.

معبراً عن الشكر والتقدير لقيادة جبهة الساحل الغربي على تقديم الأجهزة وذلك لما لها من أهمية تجاه المواطنين الذين يواجهون صعوبات كبيرة نتيجة الأوضاع القائمة.

لافتاً في نهاية تصريحه أن تسلم الأجهزة المقدمة من قيادة ألوية جبهة الساحل تأتي وفقا لإتفاقية تم توقيعها مع الإخوة بجبهات الساحل لما من شأنه البدء بإستقبال جرحى جبهات الساحل الذين يحتاجون للعلاج الطبيعي.