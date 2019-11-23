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صنعاء - ياسمين الخيامي - ورد للتو ...تعرف على هذا الوزيرالداهية والجريء الذي خدع الرئيس هادي وضحك على الشرعية كلها ولطش 12 مليون دولار عدا ونقدا ولم يجرؤ هادي على معاقبته

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كانت هذه تفاصيل خبر ورد للتو ...تعرف على هذا الوزيرالداهية والجريء الذي خدع الرئيس هادي وضحك على الشرعية كلها ولطش 12 مليون دولار عدا ونقدا ولم يجرؤ هادي على معاقبته لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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