شكرا لقرائتكم ومتابعتكم واهتمامكم بخبر عن حزب الله يعلن استسلام عبدالملك الحوثي بعد هذا التحرك العسكري المفاجئ.. وهذا ما يحدث الآن والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبدالله التهامي - قالت قناة الميادين إن مليشيا الحوثي أفرجت عن السفن الثلاث التي احتجزتها مساء أمس الأول في البحر الأحمر، غربي اليمن.

ونقلت القناة المقربة من حزب الله اللبناني، عن مصادر يمنية لم تسمها، أن الإفراج عن السفن الثلاث جاء "بعد اتخاذ الإجراءات القانونية"، مشيرة إلى أنه تم "الإفراج عن طواقم السفن وعددهم 16 بينهم جنسيات متعددة".

جديد الخليج 365:

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وأكدت القناة أن من بين السفن الثلاث المفرج عنها السفينة السعودية "رابغ 3".

وكان القيادي الحوثي وعضو مايعرف ب"المكتبِ السياسي" لمليشيا الحوثي محمد البخيتي، قد قال في وقت سابق اليوم، إن السفن الثلاث التي تحتجزها جماعته، "كانت تقوم باعمال عدائية ضد اليمن".

وأضاف في حديث مع قناة العالم الإيرانية، أن هذه السفن هي واحدة سعودية واثنتان كوريتان جنوبيتان.

وأعلنت الحكومة الكورية الجنوبية اليوم الثلاثاء، إرسال مدمرة حربية تابعة لها إلى المياه الإقليمية اليمنية بعد احتجاز الحوثيين للسفينتين الكوريتين، في وقت توجه وزير الدفاع الكوري الجنوبي إلى الرياض لبحث سبل تعزيز العلاقات الدفاعية الثنائية مع مسؤولين هناك، وفقا لما نقلته وكالة "يونهاب" الكورية.

ووصف التحالف بقيادة السعودية احتجاز السفن بأنه ”عملية إرهابية“ تمثل تهديدا لحرية الملاحة الدولية والتجارة العالمية.

وقال ‏المتحدث باسم التحالف تركي المالكي، إن القاطرة البحرية (رابغ-3) تعرضت لعملية خطف وسطو مسلح من قبل زورقين على متنهما عناصر إرهابية تتبع للمليشيا الحوثية، حينما كانت تقوم بقطر (حفار بحري) تملكه إحدى الشركات الكورية الجنوبية.