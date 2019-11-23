شكرا لقرائتكم ومتابعتكم واهتمامكم بخبر عن أطباء يجرون عملية لهذه الفتاة اليمنية وعند فتح بطنها كانت المفاجأة المزلزلة للجميع ..شاهد ماتم العثور عليه والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبدالله التهامي - قالت مصادر محلية بمحافظة اب أن أحد المستشفيات أجرى عملية قيصرية لمرأة في شهرها التاسع بعد إعطاؤها حقن الولادة “الاكسيتوسين”، ما تسبب في نزيف حاد كاد ينهي حياتها.

وأوضحت المصادر لـ”المشهد اليمني” أن الصحيين بمستشفى يريم العام، قاموا بإدخال كمية من العطب والشاش الى بطن المرأة وقاموا بخياط العملية، ثم طلبوا نقلها الى مستشفى ذمار العام، الذي كشف عن وجود القماش وقام بتصدير المريضة وهي في حالة حرجة الى مستشفيات السبعين، والثورة بصنعاء ولم يتم قبول الحالة، فيما قبلها مستشفى الكويت وقام بإجراء الفحوصات اللازمة.

جديد الخليج 365:

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واشارت المصادر الى أن طبيبة في أحد المستشفيات الخاصة بالعاصمة صنعاء أجرت العملية مجددا وعملت محضر حول حالة المريضة، وثقت فيه ما قامت بإخراجه من بطنها من قطع قماش وشاش وعطب.

جدير بالذكر ان الاخطاء الطبية انتشرت في الآونة الاخيرة بسبب انهيار الادارة الصحية بعد سيطرة مليشيا الحوثي على العاصمة صنعاء وعدد من المحافظات، وهجرة واهمال الكادر الطبي، ولم يعد في المستشفيات غير الصحيين وطلاب الامتياز بالكليات والجامعات اليمنية.