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نيران الحوثي تستهدف منازل المواطنين في حيس جنوب الحديدة

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الحديدة - اليمن العربي 0 تبليغ

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 23 نوفمبر 2019

نيران الحوثي تستهدف منازل المواطنين في حيس جنوب الحديدة

الحديدة - الخليج 365

أطلقت مليشيات الحوثي نيران أسلحتها المتوسطة والقناصة على منازل المواطنين في مدينة حيس جنوب محافظة الحديدة اليوم السبت.

 

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وقالت مصادر محلية، إن المليشيات استهدفت أحد الأحياء السكنية شرق المدينة بنيران أسلحتها الرشاشة المتوسطة عيار 14.5 والأسلحة من عيار 12.7 وبسلاح معدل البيكا وألحقت بها أضراراً بالغة.

 

 وأضافت المصادر، أن عناصر من مليشيات الحوثي فتحت نيران الأسلحة القناصة صوب المنازل في حي سكني آخر جنوب مدينة حيس عند ساعات الفجر من يومنا هذا وخلفت حالة من الخوف والهلع في صفوف السكان.

 

 الجدير بالذكر،  أن المليشيات الحوثية المدعومة من إيران ارتكبت انتهاكات وجرائم إنسانية بحق المواطنين معظمهم من النساء والأطفال في مناطق متفرقة من الحديدة.

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