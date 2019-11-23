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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر نيران الحوثي تستهدف منازل المواطنين في حيس جنوب الحديدة والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 23 نوفمبر 2019
الحديدة - الخليج 365
أطلقت مليشيات الحوثي نيران أسلحتها المتوسطة والقناصة على منازل المواطنين في مدينة حيس جنوب محافظة الحديدة اليوم السبت.
وقالت مصادر محلية، إن المليشيات استهدفت أحد الأحياء السكنية شرق المدينة بنيران أسلحتها الرشاشة المتوسطة عيار 14.5 والأسلحة من عيار 12.7 وبسلاح معدل البيكا وألحقت بها أضراراً بالغة.
وأضافت المصادر، أن عناصر من مليشيات الحوثي فتحت نيران الأسلحة القناصة صوب المنازل في حي سكني آخر جنوب مدينة حيس عند ساعات الفجر من يومنا هذا وخلفت حالة من الخوف والهلع في صفوف السكان.
الجدير بالذكر، أن المليشيات الحوثية المدعومة من إيران ارتكبت انتهاكات وجرائم إنسانية بحق المواطنين معظمهم من النساء والأطفال في مناطق متفرقة من الحديدة.
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