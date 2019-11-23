رصاص راجع في إب يتسبب بمقتل مواطن

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 23 نوفمبر 2019 إب - الخليج 365 تسبب رصاص راجع، بمقتل شاب في محافظة إب، وسط اليمن، في ظل فوضى أمنية تشهدها المحافظة الخاضعة لسيطرة المليشيا الحوثية.

Advertisements وقال مصدر محلي بأن الشاب "محمد الرجوي"، قتل بعد إصابته البالغة برصاص راجع بالرأس وسط مدينة إب . وتم نقل الشاب بعد إصابته لأحد المستشفيات لتلقي العلاج وظل فيها اليوم ليفارق الحياة اليوم في العناية المركزة بأحد المستشفيات الخاصة. وتشهد محافظة إب سقوط للعشرات من الضحايا بين قتيل وجريح نتيجة الرصاص الراجع والفوضى الأمنية التي تشهدها المحافظة الخاضعة لسيطرة المليشيا الحوثية.

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