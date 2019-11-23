"البحسني" يعقد اجتماعاً استثنائياً بقادات الأولوية والوحدات ورؤساء الشعب بالمنطقة الثانية

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 23 نوفمبر 2019

متابعات_الخليج 365

عقد قائد المنطقة العسكرية الثانية اللواء ركن فرج سالمين البحسني، صباح السبت، لقاء موسع جمع قيادات الأولوية والوحدات العسكرية ورؤساء الشعب التابعة للمنطقة الثانية.



وخلال اللقاء تحدث القائد البحسني عن زيارته الأخيرة عقب إتفاق الرياض ومستوى نجاحها على الصعيد الأمني، وكذا ناقلاً إشادات فخامة رئيس الجمهورية المشير عبدربه منصور هادي، وكذا قادات التحالف بمستوى النجاح الذي حققته قيادة المنطقة الثانية في محاربة العناصر الإرهابية، والنجاحات التي عكست إيجاباً على جميع الأصعدة في ساحل حضرموت والتي بدورها سهلت على الدفع بعجلة التنمية والازدهار وجعلت من حضرموت منطقة آمنة حظيت بثقة الحكومة ودول التحالف العربي.

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وأكد البحسني خلال اجتماعه بالقادات العسكرية على ضرورة رفع مستوى الثقة بين القادة ومرؤوسيهم، مع تكثيف النشاط التدريبي في الوحدات العسكرية، لتطوير قدرات الأفراد، وكذا رفع مستوى الانضباط والروح المعنوية لدى المنتسبين.

وشدّد على ضرورة الحفاظ على الممتلكات العامة والخاصة على المستوى المدني، وكذا العسكري.

وخلال اللقاء استمع القائد إلى قادات الألوية والوحدات ورؤساء الشعب وتعرف على ما يواجهون من صعوبات، مؤكداً فيها بحل جميع الإشكاليات التي تعرقل سير العملية الأمنية.