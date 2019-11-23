البحرين تكشف عن أدور الشر الإيرانية في اليمن والمنطقة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 23 نوفمبر 2019

كشف وزير الخارجية البحريني، الشيخ خالد بن أحمد آل خليفة، اليوم السبت، عن الدور الإيراني المزعزع للاستقرار في بلدان المنطقة، خاصة في العراق ولبنان واليمن، مشيراً إلى أن دول الخليج ومصر والأردن سيحافظون على أمن المنطقة. وقال خلال أعمال اليوم الثاني لمنتدى حوار المنامة 2019، إن "إيران تعوق تقدم العراق"، مضيفاً أنَّ "تدخل طهران في لبنان أدّى إلى شلل في البلد من خلال ميليشيات حزب الله". وأكَّد أنَّ إيران تغذي النزاع في اليمن وتفشِل أي حل سياسي هناك، موضحاً أنّه لا يمكن لإيران حل مشاكلها الدولية دون التعاون مع دول المنطقة، وأشار إلى أنَّ دول مجلس التعاون الخليجي ومصر والأردن ستلعب دوراً أساسياً في الحفاظ على أمن المنطقة. وتابع قائلاً "نعاني من التدخلات الإيرانية منذ 40 عاماً، لم ولن نطالب بتغيير النظام في إيران، نحن بحاجة لخطة عمل شاملة تمنع إيران من تدخلاتها في المنطقة". ولفت إلى أنَّ هناك تحدياً آخر في المنطقة هو استمرار إسرائيل لتجاهل القرارات الدولية، مطالباً بإنشاء دولة فلسطينية مستقلة، كما طالب بوقف الدعم المباشر وغير المباشر للإرهاب.

