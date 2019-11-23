رسالة شديدة اللهجة.. الجبير يُطالب بالاتحاد ضد تصرفات إيران (فيديو)

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - رسالة شديدة اللهجة.. الجبير يطالب بالاتحاد ضد تصرفات إيران
السبت 23 نوفمبر 2019
الخليج 365_متابعات
قال وزير الدولة السعودي للشؤون الخارجية عادل الجبير، إن العالم لا بد أن يتحد ضد تصرفات إيران العدائية، مشيرًا إلى أن التحقيقات أثبتت أن الطائرات المسيرة التي استهدفت السعودية هي طائرات إيرانية الصنع وهو ما يؤكد السلوك العدائي لإيران.
وأضاف الجبير في كلمته أمام منتدى حوار المنامة الذي انطلقت أعماله السبت في العاصمة البحرينية أنه من الصعب التفاوض مع دولة تتحلى بسلوك مدمر مثل إيران.
وتابع الجبير أن رسالة المملكة العربية السعودية واضحة تجاه النظام الإيراني بأنها لم ولن تقبل تصرفاتها العدائية تجاه الرياض.
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