مطار الريان يعلن تدشين رحلاته الجوية (فيديو)

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - مطار الريان يعلن تدشين رحلاته الجوية السبت 23 نوفمبر 2019 أعلنت الهيئة العامة للطيران المدني والأرصاد، اليوم الأحد، عن البدء بتدشين الرحلات الجوية إلى مطار الريان بمحافظة حضرموت، مشيرةً إلى أن الرحلات ستبدأ بمعدل دوام يومي يبدأ من الساعة السادسة صباحاً وينتهي في السادسة مساءً، كمرحلة أولى.

Advertisements وأُعيد تأهيل مطار الريان، قبل فترة زمنية، من قبل دولة الإمارات.

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