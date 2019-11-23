عدن - ياسمين عبد الله التهامي - بعد تصريحات مسيئة.. المسيري يتوجه إلى عمان فى زيارة غامضة

السبت 23 نوفمبر 2019

بعد أيام من سلسلة تصريحات له، اعتبرت مسيئة للمملكة العربية السعودية والإمارات، وتحالف دعم الشرعية، توجه نائب رئيس الوزراء وزير الداخلية بالحكومة اليمنية، أحمد الميسري، الجمعة، إلى مسقط عاصمة سلطنة عمان، في زيارة لم تعلن تفاصيلها.



وقالت وسائل إعلام محلية، إن ”وزير الداخلية المهندس أحمد بن أحمد الميسري، توجه مع وفد يرافقه، الجمعة، إلی مسقط عاصمة سلطنة عمان، في إطار زيارة عمل رسمية تستغرق عدة أيام“، دون أن تكشف تفاصيل حول أجندة الزيارة.

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وتعد هذه الزيارة الثانية للميسري إلى سلطنة عمان مؤخرًا، حيث زارها أواخر شهر سبتمبر الماضي.

وكان الميسري ووزير النقل صالح الجبواني، قد أطلقا العديد من المواقف المناهضة لاتفاق الرياض بين الحكومة والمجلس الانتقالي الجنوبي، برعاية المملكة العربية السعودية، منذ توقيعه بالأحرف الأولى، كما هاجم الميسري مؤخرًا الرياض وأبوظبي، والتحالف العربي لدعم الشرعية، في تصريحات قوبلت برفض واسع من طرف اليمنيين.

وخلال اجتماعه بشيوخ ووجهاء المهرة، الأسبوع الماضي، أعلن الميسري رفضه لما سماه ”التواجد العسكري السعودي“ على أرض المهرة، زاعمًا أن ثمة ”سلوكيات ومؤشرات سلبية للسعودية في المحافظة“ على حد قوله.

ويبدو أن موقف الميسري الجديد مغازلة لسلطنة عمان التي تحدثت تقارير عن عملها سرًا لخلق نفوذ في محافظة المهرة عبر وكلاء محللين شجعتهم سرًا على تنظيم حراك شعبي مناهض لتواجد قوات التحالف في المحافظة، التي يخشى كثيرون من أنها بوابة كبيرة لتهريب الأسلحة والمعدات إلى جماعة الحوثي.