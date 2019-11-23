- 1/2
- 2/2
شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر بعد تصريحات مسيئة.. المسيري يتوجه إلى عمان فى زيارة غامضة والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - بعد تصريحات مسيئة.. المسيري يتوجه إلى عمان فى زيارة غامضة
السبت 23 نوفمبر 2019
بعد أيام من سلسلة تصريحات له، اعتبرت مسيئة للمملكة العربية السعودية والإمارات، وتحالف دعم الشرعية، توجه نائب رئيس الوزراء وزير الداخلية بالحكومة اليمنية، أحمد الميسري، الجمعة، إلى مسقط عاصمة سلطنة عمان، في زيارة لم تعلن تفاصيلها.
وقالت وسائل إعلام محلية، إن ”وزير الداخلية المهندس أحمد بن أحمد الميسري، توجه مع وفد يرافقه، الجمعة، إلی مسقط عاصمة سلطنة عمان، في إطار زيارة عمل رسمية تستغرق عدة أيام“، دون أن تكشف تفاصيل حول أجندة الزيارة.
وتعد هذه الزيارة الثانية للميسري إلى سلطنة عمان مؤخرًا، حيث زارها أواخر شهر سبتمبر الماضي.
وكان الميسري ووزير النقل صالح الجبواني، قد أطلقا العديد من المواقف المناهضة لاتفاق الرياض بين الحكومة والمجلس الانتقالي الجنوبي، برعاية المملكة العربية السعودية، منذ توقيعه بالأحرف الأولى، كما هاجم الميسري مؤخرًا الرياض وأبوظبي، والتحالف العربي لدعم الشرعية، في تصريحات قوبلت برفض واسع من طرف اليمنيين.
وخلال اجتماعه بشيوخ ووجهاء المهرة، الأسبوع الماضي، أعلن الميسري رفضه لما سماه ”التواجد العسكري السعودي“ على أرض المهرة، زاعمًا أن ثمة ”سلوكيات ومؤشرات سلبية للسعودية في المحافظة“ على حد قوله.
ويبدو أن موقف الميسري الجديد مغازلة لسلطنة عمان التي تحدثت تقارير عن عملها سرًا لخلق نفوذ في محافظة المهرة عبر وكلاء محللين شجعتهم سرًا على تنظيم حراك شعبي مناهض لتواجد قوات التحالف في المحافظة، التي يخشى كثيرون من أنها بوابة كبيرة لتهريب الأسلحة والمعدات إلى جماعة الحوثي.
كانت هذه تفاصيل خبر بعد تصريحات مسيئة.. المسيري يتوجه إلى عمان فى زيارة غامضة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليمن العربي وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.