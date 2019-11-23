شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر أبرز عناوين "الخليج 365" الفترة الصباحية لهذا اليوم.. تعرف عليها والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 23 نوفمبر 2019 خاص ينشر "الخليج 365" عناوين أهم وأبرز 20 خبرا متعلقا بالشأن اليمني لصباح هذا اليوم السبت الموافق 23 نوفمبر/ تشرين الثاني، 2019 وهي كالتالي:

وزير التخطيط يبحث مع سفيرة هولندا إمكانية دعم قطاعات المياه والكهرباء https://www.elyamnelaraby.com/436462/ بن حبريش: حضرموت قادرة أن تدير نفسها بنفسها https://www.elyamnelaraby.com/436464/ بينهم حسن زيد.. مقتل 3 من قيادات المليشيا جنوب صنعاء https://www.elyamnelaraby.com/436465/ الراصد الحضرمي باقروان "لليمن العربي": غرق 6 قوارب صيد في بروم بسبب شدة الرياح https://www.elyamnelaraby.com/436477/ قرقاش: أزمة اليمن هي أكبر اختبار لنا جميعا https://www.elyamnelaraby.com/436479/ تسريبات.. تعرف على محافظ عدن القادم بموجب اتفاق الرياض https://www.elyamnelaraby.com/436484/ مأرب.. نقطة عسكرية تطلق النار على عميد كلية العلوم الإدارية ولا إصابات https://www.elyamnelaraby.com/436486/ ناطق المقاومة الوطنية: مليشيا الحوثي تقيد حرية تنقلات الفريق الأممي بالحديدة https://www.elyamnelaraby.com/436489/ مخاوف من توسع انتشار حمى الضنك في المخا https://www.elyamnelaraby.com/436495/ حضرموت.. خفر السواحل ينقذ مواطن من الغرق بـالستين Advertisements https://www.elyamnelaraby.com/436513/ الضالع.. مقتل عدد من عناصر المليشيا بقصف مدفعي في مريس https://www.elyamnelaraby.com/436335/ خطباء المليشيا يحذرون المواطنين من الاستجابة لدعوات التظاهرات https://www.elyamnelaraby.com/436340/ بالصور.. ولي العهد السعودي يشهد انطلاق سباق "الفورملا إي" في الدرعية https://www.elyamnelaraby.com/436342/ وزير التخطيط يبحث مع سفيرة هولندا دعم قطاعات الكهرباء والمياه في اليمن https://www.elyamnelaraby.com/436343/ اليمن تطالب استراليا بمراجعة آلية الدعم الخاصة ببرنامج الغذاء العالمي https://www.elyamnelaraby.com/436344/ دخول سفينتي مشتقات نفطية إلى ميناء الحديدة تحملان 60 طنا من البنزين والديزل https://www.elyamnelaraby.com/436345/ أكرم القداحي لـ"الخليج 365": صرف المرتبات "أخبار فيس"..والوضع لا يزال معقد https://www.elyamnelaraby.com/436350/ قيادي بالحراك الجنوبي لـ"الخليج 365": أزمة الرواتب مفتعلة لهذه الأسباب https://www.elyamnelaraby.com/436351/ السعدي: اتفاق الرياض يؤسس لمرحلة جديدة من الاستقرار https://www.elyamnelaraby.com/436354/ اليمن يطالب إيران بوقف تدخلاتها في شؤونه وتهديد دول الجوار https://www.elyamnelaraby.com/436355/

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