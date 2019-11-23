شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر إعلامي شاب يكشف أكبر فضيحة عن الإخوان باليمن والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 23 نوفمبر 2019 هاجم الإعلامي بسام القحطاني، اليوم، جماعة الإخوان باليمن، مؤكدًا أنهم نهبوا ثروات مأرب وقمعوا أبناءها الأصليين.

وقال في تغريدة عبر "تويتر": "أينما يتواجد الإخوان تجد القتل والنهب والفوضى والانبطاح في نهم وصرواح جبهاتهم منبطحه افراح وليالي ملاح.. في مأرب نهبوا ثرواتها وقمعوا أبناء مأرب الأصليين". وأضاف: "في شبوه نهبوا نفطها وعادت السرقة والتقطعات والقتل.. في سيئون نهبوا ثراواتها ويغتالون أبنائها".

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