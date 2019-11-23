شكرا لمتابعة خبر عن تحذير هام ...فاكهة من الذ الفواكه وخاصة في الشتاء لأنها تكافح البرد والزكام لكن الادمان عليها والافراط في تناولها يسبب امراض خطيرة للقلب والكلى والمرارة والان مع نوافيكم بالتفاصيل

صنعاء - ياسمين الخيامي - تحذير هام ...فاكهة من الذ الفواكه وخاصة في الشتاء لأنها تكافح البرد والزكام لكن الادمان عليها والافراط في تناولها يسبب امراض خطيرة للقلب والكلى والمرارة

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر تحذير هام ...فاكهة من الذ الفواكه وخاصة في الشتاء لأنها تكافح البرد والزكام لكن الادمان عليها والافراط في تناولها يسبب امراض خطيرة للقلب والكلى والمرارة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المحيط اليمني وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.