شكرا لمتابعة خبر عن الشيخ عبد المجيد الزنداني يخرج عن صمته ويباغت الجميع بهذا الاعلان الذي اثلج صدور كل اليمنيين في الجنوب والشمال لكن يافرحة ما تمت وهذا ماحدث والان مع نوافيكم بالتفاصيل

صنعاء - ياسمين الخيامي - الشيخ عبد المجيد الزنداني يخرج عن صمته ويباغت الجميع بهذا الاعلان الذي اثلج صدور كل اليمنيين في الجنوب والشمال لكن يافرحة ما تمت وهذا ماحدث

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