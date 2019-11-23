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صنعاء - ياسمين الخيامي - ورد للتو..محافظة جنوبية ترفع راية التحدي في وجه عيدروس الزبيدي وتوجه له ضربة ساحقة وتصدر قبل قليل البيان رقم ( 1 ) الذي هز اركان الانتقالي وصدم الجنوبيين

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