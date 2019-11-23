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صنعاء - ياسمين الخيامي - فتاة يمنية تخفي عن زوجها واهلها هذاالامر الخطير ..وحين اكتشفو الامر حصلت الكارثة ووقعت المصيبة التي لا يمكن ان تحدث حتى في المجتمعات البدائية المتوحشة

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