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صنعاء - ياسمين الخيامي - ورد للتو..احمد علي عبد الله صالح يباغت كل حكام الامارات ويثير جنون ولي عهد ابو ظبي ويعلن انتمائه لجماعة الاخوان وتركه حزب المؤتمر الشعبي العام الذي اسسه والده الراحل

2019/11/23 الساعة 11:45 صباحاً (الخليج 365 - متابعات )

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