اندلاع حريق في مستشفى تخصصي بمدينة ذمار

شب اليوم السبت، حريق ضخم في مستشفى تخصصي بمحافظة ذمار جنوب صنعاء، مخلفاً أضراراً مالية.



وقالت مصادر محلية، إن الحريق اندلع في المولد الكهربائي لمستشفى دار الشفاء، وسط مدينة ذمار، اثر انفجار طارئ بالمولد لم يعرف طبيعته، ماأدى إلى تضرر في المبنى واتلاف كامل للمولد الكهربائي.



وتوسع الحريق إلى مستودع للمشتقات النفطية خاص بالمستشفى بالقرب من المولد، فيما لم تسجل أي خسائر بشرية.



وشكا المواطنون من تأخر الدفاع المدني من الوصول إلى المكان، في ظل غياب أدوات السلامة في المستشفى.





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