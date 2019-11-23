شاهد.. تداول مقطع فيديو يظهر فيه بكاء وانهيار الفتاة التي تحرشت بالشباب على كورنيش جدة

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عدن - ياسمين التهامي - تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو منسوب للفتاة المتهمة بالتحرش بعدد من الشباب على كورنيش جدة. واعتذرت الفتاة خلال المقطع – الذي نشرته عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعي “سناب شات” – عن تصرفها الخاطئ. قائلة: “إنها هي من صورت الفيديو في كورنيش جدة والمقطع فيه تصرف غير لائق تجاه المارة”.

وأضافت: “نقدم أسفنا للمواطنين والمقيمين، وأقسم بالله ما كنا نقصد نسيء لأحد، وما راح يتكرر ما حدث، ونعدكم إننا ما راح نكرر هذا الخطأ”. وفي السياق نفسه أغلقت الفتاة حسابها عبر “سناب شات”. وعلقت قائلة: ” اعتذر منكم جميعا.. وبودع السوشيال ميديا.. استودعكم الله”. يذكر أن الجهات الأمنية المختصة أوقفت الفتاة في وقت سابق على خلفية ما حدث.



وكان قد

ساد الجدل في أوساط السعوديين خلال الأسبوع الجاري، بعدما انتشر مقطعان مصوران على مواقع التواصل الاجتماعي، أحدهما لفتاة تتحرش لفظياً بشباب في مدينة جدة، والثاني لسعودي يسخر من سكان مدينة الباحة جنوب غربي المملكة.

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وانتشر فيديو لفتاة سعودية وهي تتحرش بشباب في كورنيش جدة، وهو ما أثار غضب السعوديين، في حين قالت السلطات إنها ألقت القبض عليهما.

وذكرت صحيفة "عكاظ" السعودية، أن الأجهزة الأمنية في جدة علمت أن الفتاة ورفيقتها تعملان في أحد صالونات التجميل، وغادرتا جدة وتوجهتا نحو مدائن صالح، ليتم التعميم عنهما واعتقالهما بعد ذلك.

ورغم أن الفتاتين كانتا تتحدثان باللهجة السعودية المعروفة، فإن الصحيفة قالت: إن "الفتاة المتحرشة باكستانية وضبطتها شرطة منطقة المدينة المنورة، إثر صدور توجيهات بإيقافها والتحقيق معها فيما صدر منها من كلمات تحرُّش وجَّهتها نحو عدد من مرتادي كورنيش جدة الجديد".





فتاة تتحرش لفظياً بشباب على كورنيش #جدة !!! هل هذا ما يريده ابن سلمان ؟!pic.twitter.com/TPwltVuiHr — تركي الشلهوب (@TurkiShalhoub) November 19, 2019

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