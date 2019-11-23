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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر ناطق المقاومة الوطنية: مليشيا الحوثي تقيد حرية تنقلات الفريق الأممي بالحديدة والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 23 نوفمبر 2019
متابعات_الخليج 365
ألمح الناطق الرسمي باسم قوات المقاومة الوطنية، العميد صادق دويد، إلى فشل اعادة الانتشار في الحديدة (غرب اليمن) معتبراً الحديث عنه "مغيب".
وأوضح أن حركة الامم المتحدة لا تتجاوز السفينة الاممية بسبب قيود ميليشيا الحوثي الانقلابية على تحركاتها.
وأكد صادق دويد أن الحوثيين بألغامهم مازالوا في الموانئ (الصليف، رأس عيسى، الحديدة)، مؤكداً أن "الحديث عن تنفيذ مفهوم إعادة الانتشار مغيب".
وتابع دويد في تغريدة على حسابه في "تويتر" "حركة الأمم المتحدة في الحديدة لا تتجاوز السفينة الاممية بسبب قيود الحوثيون على تحركاتها".
وأكد دويد أن الدعم اللوجستي لا يصل إلى البعثة إلا بمشقة، ونقاط المراقبة محاطة بالألغام وغير مفعلة بالرقابة الثلاثية".
وقامت لجنة إعادة الانتشار في الحديدة، في 19 نوفمبر بتثبيت أول نقطة لمراقبة وقف إطلاق النار في المدينة.
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