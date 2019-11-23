مأرب.. نقطة عسكرية تطلق النار على عميد كلية العلوم الإدارية ولا إصابات

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 23 نوفمبر 2019

الخليج 365 ـ مأرب

أطلقت نقطة أمنية في منطقة العرقين في محافظة مأرب وابلا من الرصاص على سيارة عميد كلية العلوم الإدارية بجامعة إقليم سبأ الدكتور عبد الناصر سودان الذيباني والذي كان بصحبة زوجته وأولاده صغار السن .



وذكر الدكتور الذبياني في منشور له على حسابه في الفيس بوك أن نقطة عسكرية باشرت إطلاق النار عليه عندما كان في زيارة تنزيهيه بصحبة زوجته وأولاده الصغار بالأسلحة الخفيفة والمتوسطة .

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وذكر الذيباني في منشوره أن أحد مطلقي النار هو أحد الطلاب بالكلية والذي باشر إطلاق النار من رشاش 12/ 7 بالإضافة إلى وابل من الرصاص بأسلحة آلية وهو ماتسبب في ذعر زوجته وأولاده (تنيم 11, والبراء9 , ورنيم 5).

ووضح المصدر أن النقطة الأمنية تتبع قيادة المنطقة الثالثة في مأرب والتي تم مطالبتها بسرعة احضار المتورطين في هذه الأعمال الهمجية .

هذا ولم يتم معرفة أسباب إطلاق النار والتي قد يعتقد أنها لأسباب تعليمية.