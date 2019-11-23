عـــاجل : محمد بن راشد يقدم عرض ضخم وغير متوقع لـ"الاميرة هيا بنت الحسين" والاخيرة تصدم الجميع بهذا الرد المفاجئ (صورة)

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عدن - ياسمين عبدالعظيم - رفضت الاميرة هيا بنت الحسين العرض الذي قدمه حاكم دبي السادي لها و أصرت على حماية أولادها منه ومن ساديته، خصوصا ابنتها الذي يريد تزويجها وهي لم تصل إلى السن القانوني بعد، حيث خشى وقتها ان تهرب منه في المستقبل كما فعلت بناته من قبل.

ووصلت الأميرة هيا (45 عاما) إلى المحكمة العليا، اليوم، حيث تتنازع قضائيا مع زوجها المنفصلة عنه- حاكم دبي- بشأن حضانة طفليهما ومنع أحدهما من الزواج.

ووفقا للأميرة الأردنية فإنها فرت من دبي مع طفليها “خوفا على حياتها” بعد أن انفصلت عن آل مكتوم.

وتشهد المحكمة جلسة استماع كاملة حول تقسيم الأسرة، بقي آل مكتوم بعيدا عنها مرة أخرى، إذ غاب عن الجلسة الأولية التي انعقدت في يوليو/ تموز الماضي، وحضر بالنيابة عنه ديفيد بانيك أحد أكبر المحامين في بريطانيا.

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