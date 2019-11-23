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بن حبريش: حضرموت قادرة أن تدير نفسها بنفسها

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اليمن العربي - المكـلا 0 تبليغ

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 23 نوفمبر 2019

بن حبريش: حضرموت قادرة أن تدير نفسها بنفسها

الخليج 365 - المكـلا

قال الشيخ عمرو بن حبريش العليي وكيل أول محافظة حضرموت، إن المحافظة قادرة على أن تدير نفسها بنفسها دون أي تدخلات من بعض الجماعات.

 

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وكتب بن حبريش في تغريدة نشرها على تويتر:" ‏حضرموت قادرة أن تدير نفسها بنفسها دون أي تدخلات من بعض الجماعات وإن كانت ترى بأنها جديرة لتحكم حضرموت".

 

وتابع: حضرموت اليوم ليست حضرموت الأمس فالشعب الحضرمي شعب واع ولن يسمح للغريب بالتدخل في شؤون بلاده.

 

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