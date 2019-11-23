شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر وزير التخطيط يبحث مع سفيرة هولندا إمكانية دعم قطاعات المياه والكهرباء والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 23 نوفمبر 2019 الخليج 365 - متابعات بحث وزير التخطيط والتعاون الدولي الدكتور نجيب العوج اليوم في العاصمة الاردنية عمان مع سفيرة هولندا لدى اليمن ارما ديورون، آفاق التعاون بين البلدين وسبل تعزيز ودعم المشاريع والبرامج التنموية، خصوصا في مجالات المياه والكهرباء والصحة وتحسين جودة التعليم.

Advertisements وتطرق اللقاء الى إمكانية دعم هولندا لبناء مؤسسات الدولة من خلال برامج بناء القدرات وايضا اهمية تعزيز دور القطاع الخاص للقيام بالاستثمار والمشاركة في عملية إعادة الإعمار والتعافي الاقتصادي. كما تطرق العوج الى الاولويات والاحتياجات العاجلة لليمن وكذلك بحث آلية تنفيذ برامج الدعم المقدمة من الجانب الهولندي بشكل مباشر.

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