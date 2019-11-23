منتخبنا الوطني يجري تمريناته الاولى بالدوحة استعدادا للمشاركة في خليجي 24

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 23 نوفمبر 2019

الخليج 365 - متابعات

اجرى منتخبنا الوطني الأول لكرة القدم مساء الخميس حصته التدريبية الأولى في العاصمة القطرية الدوحة بعد ان وصل اليها يوم امس استعدادا للمشاركة في بطولة خليجي 24 والتي تقام خلال الفترة من 26 نوفمبر وحتى 8 ديسمبر المقبل بمشاركة ثمان منتخبات.



ويلعب منتخبا في اطار المجموعة الأولى إلى جانب منتخبنا ( قطر – العراق – الامارات ).

Advertisements

الحصة التدريبية أقيمت على ملعب التدريب التابع لاستاد الجامعة الذي سيستضيف مباريات كأس العالم.

واقيم عصر اليوم اجتماع بعثة المنتخب مع اللجنة المنظمة تم خلاله عرض نظام البطولة وتعريف منتخبنا بالامور التنظيمية والتي يجب أن يتبعها خلال البطولة.

وفي توضيح لمدرب المنتخب سامي نعاش اكد ان انه تم استبعاد اللاعب احمد باحاج بقرار فني ، معللا السبت انه تم استدعائه مؤخراً الى جانب خمسة من اللاعبين ولم يرتقوا جميعهم الى المستوى الفني المطلوب، وتم استبعاد خمسة لاعبين قبل التوجه الى البحرين وكان اخرهم باحاج قبل التوجه الى قطر.

وعن استدعاء اللاعب احمد الحيفي اوضح انه تم استدعائه بعد ما قدمه اللاعب من مستوى جيد مع ناديه النهضة العماني ولحاجة المنتخب للاعب بخبرته في منتصف الملعب الى جانب اللاعبين المتواجدين.