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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر وزير الخارجية البحريني: إيران تغدي النزاع في اليمن و تفشل أي حل سياسي والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 23 نوفمبر 2019
متابعات_الخليج 365
قال وزير الخارجية البحريني، إن دول مجلس التعاون الخليجي ومصر والأردن ستلعب دورا أساسيا في الحفاظ على أمن المنطقة.
وأضاف، في تصريحات صحفية اليوم السبت، تشرين الثاني 23، 2019، أن تدخل إيران في لبنان أدى الى شلل في البلد من خلال ميليشيات حزب الله.
وأكد الوزير البحريني أن إيران تغدي النزاع في اليمن و تفشل أي حل سياسي.
ولفت إلى أنه لا يمكن لإيران حل مشاكلها الدولية دون التعاون مع دول المنطقة.
وقال إن هناك تحد آخر في المنطقة هو استمرار إسرائيل تجاهل القرارات الدولية و لابد أن تلتزم بإنشاء دولة فلسطينية مستقلة.
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