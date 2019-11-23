جاكت ولي العهد السعودي ...#جاكيت_ولي_العهد يتصدر الترند العالمي ونفاذ كل الكميات من المتاجر في الرياض ...القصة الكاملة

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عدن - ياسمين عبدالعظيم - أثارت إطلالة ولي العهد محمد بن سلمان اليوم في الجولة الإفتتاحية لسباق الفورمولا إي الدرعية إعجاب نشطاء مواقع التواصل الإجتماعي حيث تصدر هاشتاق #فورملا_اي_الدرعيه التريند بتغريدات حب وإعجاب بإناقة ولي العهد .

ظهر ولي العهد بجاكيت رياضي أسود من ” Barbour ” البريطانية وبعد ظهوره بساعة تصدر الترند سريعاً بهاشتاق #جاكيت_ولي_العهد حيث أنتشرت صور الجاكيت مع رابط موقع لشراءه حيث تبلغ قيمة الجاكيت مايقارب 800 ريال سعودي تقريباً .

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يذكر أنه بعد ساعة من تداول صور ولي العهد أصبح جاكيت محمد بن سلمان سولد أوت أي بيعت جميع كميات الجاكيت الذي أرتداه ولي العهد .

جكيت الي لابسها الامير محمد بن سلمان سولد اوت بعد دقايق من انتشار الصور pic.twitter.com/gLBlDWzAQ9 — وليد (@WARH10) November 22, 2019

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